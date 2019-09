Djammen: Kippenvel country van Zingga uit Bovensmilde

We gaan meer uit van de echte instrumenten in plaats van de synthesizermuziek John Geuzinge

Maar het duo neemt niet alleen muziek op van anderen; ze maken zelf ook muziek met hun band Zingga. "Americana, country, straight-from-the-heart-music, blues-achtige invloeden: het is absoluut niet de popkant", legt John uit.De muziek van Zingga wordt niet alleen bepaald door de instrumenten. "Ook de multivocalen zijn belangrijk", legt John uit. "Daar waar stemmen elkaar kunnen raken of kunnen versterken, dat is voor ons de uitdaging om het iedere keer zo goed mogelijk neer te zetten." John refereert aan de meer-stemmigheid van bijvoorbeeld de Eagles."Streektaal noemen we het ook", grapt Nienke. "We zingen ook in het Engels, maar we zijn nu bezig met het voorbereiden van een theatertour die we ook echt in streektaal willen gaan doen." John vult haar aan. "We hebben echt gemerkt dat er voor ons een redelijk groot publiek is wat dat soort muziek leuk vindt en het kan combineren met dialect."Muziek neemt in hun beide levens een grote rol in. "Iedereen heeft zo zijn eigen uitlaatklep", zegt Nienke. "Voor de een is dat sport. Bij ons is dat eigenlijk wel muziek."