Astron uit Dwingeloo bouwt mee aan SKA, de grootste radiotelescoop ter wereld

In 1991 werden de eerste concepten door wetenschappers op papier gezet en vannacht was het zover, de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld is van start gegaan. Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Dwingeloo, helpt mee aan de bouw van de telescoop. Het project wordt beschouwd als één van de grootste wetenschappelijke inspanningen uit de geschiedenis.

De SKA- (Square Kilometre Array) telescopen worden op twee locaties geplaatst: in de woestijn in West-Australië en in Zuid-Afrika. In het project zijn vijf wetenschappelijke hoofddoelen gesteld, waaronder het uitdagen van Einstein's algemene relativiteitstheorie en onderzoek naar buitenaards leven.

Michiel van Haarlem, directeur van de Nederlandse afdeling van SKA bij Astron, is het meest benieuwd naar een ander doel. "Wat voor mij het meest in het oog springt is het in kaart brengen van de eerste sterren en sterrenstelsels van het heelal", aldus Van Haarlem.

Supercomputer uit Dwingeloo

De telescopen van SKA kunnen de hemel duizend keer sneller in kaart brengen dan ieder huidig systeem. Astron heeft een leidende rol bij de Nederlandse bijdrage aan SKA, mede door de ervaringen met de LOFAR-telescoop tussen Exloo en Buinen. De website van het SKA-project staat dat LOFAR een pionier is van de SKA-telescoop en daardoor is de inbreng van ASTRON groot. "De antennes die in Australië worden gebouwd lijken veel op degenen die hier in Noord-Nederland staan", stelt Van Haarlem.