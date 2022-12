Nieuw afvalsysteem in Emmen: 40 procent minder afval in grijze bak

In de voet schieten?

Het aanbod restafval is dus duidelijk omlaag gegaan. Een mooi resultaat, maar schiet de gemeente zich met het succes niet in de voet? Want minder afval, betekent bij diftar ook minder inkomsten voor de gemeente. Kortom, moeten de tarieven niet omhoog om verlies te voorkomen?

Van der Weide wil graag de variabele tarieven gelijk houden voor 2023. "Maar hier moet de raad nog wel over beslissen. We vinden het belangrijk dat de kosten voor onze inwoners niet stijgen, zeker niet in deze tijden. Als de raad akkoord is, dan betalen inwoners ook in 2023 per zak 2 euro en per container 7 euro."

Gfe-zuilen te klein

Voor de nabije toekomst denkt Van der Weide dat dit ook uit kan. "Minder afval per inwoner betekent namelijk ook minder kosten voor het verbranden van dat afval. Bovendien zien we dat onze inwoners het pmd erg goed scheiden. En dat levert juist weer geld op, omdat we dit kunnen recyclen."

Van der Weide gaf ook begin dit jaar aan dat de gemeente 250 gfe-zuilen (groente-, fruit- en etensresten) wil plaatsen bij 250 hoogbouwlocaties. Inmiddels zijn die er allemaal. "We zien ondertussen dat sommige gfe-zuilen te klein zijn voor het aantal inwoners dat er gebruik van maakt. Hier gaan we de komende periode extra exemplaren plaatsen."

Plaatsing pmd-containers in januari

De gemeente is verder van plan om ongeveer 180 ondergrondse en 30 tot 40 bovengrondse pmd-containers te plaatsen bij hoogbouw in Emmen. Dat is in gang gezet, naar verwachting worden die vanaf januari geplaatst.

Van der Weide: "Op dit moment hebben we bij een paar locaties al een pmd-container geplaatst. We gaan kijken of deze nog voldoen." Zo niet, worden ze vervangen.

Medisch afval

De gemeente heeft ook de achterstanden ingehaald wat betreft de aanvragen van een vrijstelling voor het storten van medisch afval. In totaal klopten er 1.100 inwoners aan, te veel om meteen te verwerken. "Het verwerken van de aanvragen kostte aardig wat tijd, omdat we ook bewijsstukken moeten controleren. Toch hebben we de achterstand nog voor de zomervakantie weggewerkt."