Stolpboerderij in Meppel is zeldzaam verschijnsel en wordt monument

De Noord-Hollandse stolpboerderij De Kikkerij in Meppel wordt een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B en W besloten. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat het boerderijtype een zeldzame verschijning is in het Drentse landschap. Ook is het gebouw uit 1860 'waardevol vanwege de hoge mate van gaafheid van de vorm en structuur', meldt het onderzoeksrapport.

De historische stolpboerderij staat in het vroegere ontginningsgebied tussen Meppel en Nijeveen. De gemeente Meppel heeft jaren geleden het boerderijpand met veeschuren en omliggende agrarische grond aangekocht vanwege verdere ontwikkeling van de woonwijk Nieuwveense Landen.

Zeldzaamheid in Drenthe

Erfgoedorganisatie Het Oversticht deed afgelopen jaar in opdracht van B en W nader onderzoek naar de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde van De Kikkerij. En die is groot, zo luidt de conclusie. Het boerderijtype is waardevol, vanwege de zeldzaamheid in zijn verschijningsvorm, niet alleen voor Meppel en omstreken, maar zelfs op provinciaal niveau.

De Meppeler stolpboerderij aan de Dekkerweg is een vreemde eend in de bijt in Drenthe. De bijzondere bouwstijl van dit boerderijtype komt vooral voor in Noord-Holland. De boerderij zou daar van origine dan ook vandaan komen.

Op turfschip naar Drenthe

Het verhaal wil dat de boerderij moest wijken voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Daar zou het voor afbraak zijn verkocht. In onderdelen zou het pand, met onder meer de houten gebinten van de draagconstructie, op een leeg Drents turfschip zijn geladen, en via de Zuiderzee naar Meppel zijn gevaren.

De Drentse turfschipper Johannes Nijmeijer zou de bouwmaterialen hebben meegenomen als ballast, om met zijn turfschip veilig over de Zuiderzee te kunnen varen. Eenmaal terug in Meppel zou hij de stolpboerderij in 1860 in het net ontgonnen veengebied tussen Meppel en Nijeveen weer hebben opgebouwd. Hij was vermoedelijk de eerste pachter, en werd in 1899 eigenaar.