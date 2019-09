Alice Niemeijer uit 2e Exloërmond is 32 jaar... en klompenmaakster

Tussen de oude klompenmakers is ze met haar 32 jaar veruit de jongste. Dat vindt ze overigens prima. "Het bevalt me heel goed, maar niet alleen het klompen maken, maar ook het team. Het is hier heel gezellig."In 2015 besloot Niemeijer op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. Ze stuitte op een vacature voor leerling-klompenmaker. "Ik was nog wel even zenuwachtig of ik wel door mocht, maar toen ik hier kwam, mocht ik gelijk naar binnen", zegt ze.De klompenmaakster maakt zo'n acht setjes klompen op een dag. Daarnaast geeft ze voorlichting over het ambacht. "We hoeven niet knetterhard te werken, want we willen ook graag laten zien wat er gebeurt."Niemeijer is geen fulltime klompenmaakster. Doordeweeks heeft ze een 'gewone' baan in de zorg. Twee dagen in de maand duikt ze de werkplaats in.Ze heeft zich als doel gesteld nog te leren hoe je met de hand klompen maakt, maar dat is nog niet zo makkelijk. "Mijn collega Jan Zuurd kan het wel met de hand. Ik heb het geprobeerd dit seizoen, het was mijn doel om ook met de hand te gaan werken. Maar het lukte me eigenlijk niet en het is allemaal in de vuurkorf gerold", lacht ze.