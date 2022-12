Roekennesten uit de Asser wijk Marsdijk hebben een nieuw huis

Vandaag was het eindelijk zo ver. De roekennesten uit de Asser wijk Marsdijk zijn naar hun nieuwe onderkomen verhuisd. Aan de Vrieserweg, bij de spoortunnel, zijn de nesten vastgemaakt in de bomen.

De roek is een beschermde vogel en mag daarom normaal gesproken niet verjaagd of verhuisd worden. Maar de vogels geven zoveel overlast voor de omwonenden, dat die er gezondheidsschade door oplopen. De provincie heeft daarom akkoord gegeven voor het verhuizen van de roeken.

'Berken, eiken en elzen'

De nieuwe plek voor de roeken is gekozen omdat het een buitengebied is, vertelt gedragsbioloog Diederik van Liere. "Deze locatie biedt alles wat een roek nodig heeft, berken, eiken en elzen. Daarmee bouwt hij zijn nest. Dat kan je zien, aan de buitenkant gebruiken ze eiken. Aan de binnenkant gebruiken ze berken. Dus die combinatie van bomen was belangrijk bij het kiezen van een plek. En die bomen, die staan hier."

De gemeente is vorige week al begonnen met het weghalen van de nesten. De nesten werden met takken en al uit de boom gehaald. Daarna werden ze door Van Liere gezekerd met ijzerdraad, zodat het nest ook echt aan de takken bleef zitten. Nu konden die nesten in zijn geheel weer vastgemaakt worden in de bomen. Dat is ook gedaan met ijzerdraad.

'Vechten om nesten'

De nesten krijgen nu al hun nieuwe plek, omdat de roeken ze dan al kunnen zien. "In januari gaan ze vechten om nesten, maar nu vliegen ze hier al rond. Ze kunnen dan zien dat deze nesten de winter zijn doorgekomen. Dus daar kun je betrouwbaar je ei neerleggen", vertelt Van Liere.

"Vervolgens wordt het ze vanaf halverwege februari onmogelijk gemaakt om zich in Marsdijk te gaan nestelen. Dus dan heb je meer kans dat ze hierheen komen", vervolgt Van Liere. "Geef je ze in feite nu al de informatie door dat ze hier kunnen gaan nestelen."

Hoofdkolonie blijft nog even

Er blijft nog een plukje roeken achter in Marsdijk, want de hoofdkolonie aan de Andrej Sacharovweg blijft nog in 2023. "Als de roeken hier volgend seizoen gaan nestelen, kunnen we de provincie laten zien dat het alternatief dus werkt. En dan kunnen we de hoofdkolonie ook gaan aanpakken en zorgen dat ze niet meer gaan nestelen bij de kinderboerderij Beekdalhoeve."

Verschillende maatregelen

Een andere maatregel die genomen is om de overlast van de roeken tegen te gaan, is dat de drievorken uit verschillende bomen zijn gehaald. Dat zijn takken die dusdanig zijn gegroeid dat vogels er gemakkelijk hun nest op kunnen laten steunen.