IJsbaan, tennisclub en meer: eerste windmolengeld Aa en Hunze verdeeld

Vijf dorpsprojecten van inwoners uit Aa en Hunze krijgen voor de eerste keer geld uit het gebiedsfonds van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Van elk van de vier dorpen in het windmolengebied is in ieder geval één project uitgekozen.

Het geld in het fonds is bedoeld als compensatie voor de komst van de windturbines en kan worden gebruikt voor projecten om dorpen leefbaarder te maken. De eigenaren van het windpark, de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze betalen mee aan het fonds.

Dood water

Een van de vijf eerste uitverkoren projecten is een facelift voor de ijsbaan in Gasselternijveenschemond. Het pad rondom de schaatsvijver is voor een groot deel overwoekerd door planten. De wildgroei aan bomen en struiken blokkeert het zonlicht en dat is slecht voor de waterkwaliteit.

"Het water is dood en daar leeft niets meer in", vertelt bestuurslid Wim Meijer van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond aan de oever van de vijver. "We hopen dat, door de wildgroei weg te halen, de zon in de toekomst weer in het water schijnt. Dan wordt de vijver schoon en kunnen er amfibieën, vissen en vogels in en rondom het water leven."