Nog geen doorbraak in soap rondom Mannes

Formele vaststellingsovereenkomst

Een formele vaststellingsovereenkomst is een document waarin de door de partijen gemaakte afspraken staan over de oplossing van een bepaald probleem of geschil. In deze zaak zal dat de verdeling van de financiering zijn van de herstelkosten. Dus welke partij betaalt welk deel van de gemaakte herstelkosten. Alle partijen moeten akkoord gaan met deze overeenkomst.

Volgens de woordvoerder van de gemeente kan het nog wel even duren voordat de overeenkomst er is. "Het opstellen en de formele weg die het stuk moet afleggen kan wat tijd in beslag nemen. Daarnaast moet het college akkoord gaan met deze overeenkomst. Bij ons gaat die goedkeuring met name over het bedrag dat wij als gemeente op ons nemen."

Wanneer het college die goedkeuring kan geven, is nog niet bekend. "Dat kan volgend jaar zijn of heel misschien nog net in de laatste collegevergadering", vertelt de gemeente.

'Water bij de wijn'

De gemeente gaat naar alle waarschijnlijkheid namelijk wat water bij de wijn doen. Dat bleek ook al uit de zitting van twee weken geleden. Daar drong de rechter al een aantal keer aan op een schikking, maar de partijen konden het op dat moment niet eens worden met elkaar.

In totaal moest er 70.000 euro betaald worden door de vier partijen, omdat de gemeente Assen 20.000 euro korting gaf op de herstelkosten. Dit zijn de bedragen die tijdens de zitting zijn genoemd. Of dat nu nog steeds zo is, is niet duidelijk.

Er ligt nog niks vast