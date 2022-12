Bedrijventerreinen in Zuidwest-Drenthe zijn in trek: 'Goede verbinding'

Alleen al in Zuidwest-Drenthe is er dit jaar dertig hectare bedrijventerreinen vergeven. Dat is een record, want nog nooit is er in een jaar in Drenthe zoveel verkocht. De vorige hoogtepunten waren in 2017 en 2021. In beide jaren werd 25 a 26 hectare aan grond op bedrijventerrein verkocht. Nu ligt het getal al hoger in één gebied en ook in de rest van Drenthe is er gebouwd.