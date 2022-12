Wapse en omgeving ongewild in de schijnwerpers; Vermilion is zich van geen kwaad bewust

De installatie van Vermilion staat er voor 130 dagen en is 24 uur per dag in gebruik. Het licht is nodig voor de diepboringen die worden gedaan. "Op de mijnbouwlocatie Wapse worden in de periode van eind november 2022 tot en met eind februari 2023 twee boringen, na elkaar, uitgevoerd", legt een woordvoerder van Vermilion uit. "Deze werkzaamheden gaan dag en nacht door. Voor de veiligheid moet de locatie worden verlicht. Wij gebruiken niet meer licht dan nodig is voor een veilige operatie."

Zorgen

Van Liempd woont op ongeveer 500 meter afstand en kijkt recht uit op de installatie. "Het is best wel heftig", vertelt hij. "Het is hier altijd heel erg donker. Er is geen straatverlichting en normaal gesproken kunnen we het Melkwegstelsel zien vanaf de oprit. Nu is dat wel anders."

In een WhatsApp-groep met omwonenden worden volgens Van Liempd meer zorgen geuit. "Dat begon al bij de vergunningsprocedure, de verwachte bodemdaling van vijf centimeter, de stikstofuitstoot en daar komt dit dan nog eens bij."

'Vermilion neemt geen verzachtende maatregelen'

Volgens de vergunning moet Vermilion Energy verzachtende maatregelen nemen om lichtvervuiling te beperken, zoals het plaatsen van drie meter hoge schermen en een andere kleur verlichting, die bovendien alleen naar beneden moet schijnen. Maar volgens Eiting van Milieudefensie gebeurt dit niet. Daarom ziet de organisatie geen andere optie dan om handhaving te vragen.

Ook Van Liempd werkt met andere inwoners uit Doldersum en Wapse aan een handhavingsverzoek. "Ze schijnen met het licht tot aan ons huis en de wolken worden verlicht. Dan schijn je niet naar beneden."

Vermilion: geen klachten bekend

Ondertussen is de gas- en olieproductent zich van geen kwaad bewust. "Elke klacht of vraag benaderen en onderzoeken we serieus. Er zijn bij ons geen klachten bekend over lichtoverlast." Vermilion heeft dan ook geen plannen om aanpassingen te doen.