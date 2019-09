Zwembad Vries langer open door zonnepanelen en warmtepompen

"Vierentwintig graden is het water nu", meet de badjuffrouw. "Als je uit het water komt is het wel een beetje koud, maar gelukkig zijn de douches warm", zegt een zwemster.Zwembad De Leemdobben zou eigenlijk afgelopen weekend dichtgaan. "Maar dankzij de energiebesparende maatregelen kunnen we nu zonder extra kosten tot 30 september openblijven", legt Roelof Rutgers uit. Rutgers is van de Stichting Zwembaden Tynaarlo.Kosten worden er niet gemaakt omdat het zwembad sinds begin augustus volledig gasloos is geworden. Rutgers wijst drie rijen van 340 zonnepanelen aan. "Deze leveren ons 92.000 kilowatt elektriciteit per jaar. Verderop liggen de zonnecollectoren en die zorgen voor het warme water." En dat maakt dat het zwembad nu nog open kan blijven."We hoeven geen cv-ketel met gas aan te zetten; die warmte produceren we nu zelf door middel van de zonkracht."Daarnaast staan er twee grote warmtepompen en is er een 90 meter diepe bron geslagen. 's Nachts wordt er een deken over het wedstrijdbad gelegd om de warmte voor de volgende dag vast te houden.Al die energiebesparende maatregelen zijn uitgedokterd door Barend Lukkien uit Vries. "Zonder hem waren we nu niet zo ver geweest", zegt Rutgers trots. "Inmiddels is dit zwembad een voorbeeld geworden voor andere zwembaden, zoals het bad in Coevorden."Vier ton kostte het de gemeente Tynaarlo om het zwembad gasloos te krijgen. "Over vijf tot zeven jaar hebben we het terugverdiend." Ook de andere zwembaden in de gemeente, Lemferdinge en Aqualaren, worden volledig duurzaam gemaakt. "Het langer open houden levert ons niet iets op in de vorm van geld; wel hopen we hiermee een visitekaartje af te geven aan onze trouwe leden. En wellicht trekken we hierdoor ook weer nieuwe abonnementshouders op de lange termijn."De baantjestrekkers zijn het er over eens:"Heerlijk dat we langer door kunnen zwemmen!"