Meppel wil snel stappen maken met oude ziekenhuis: 'De stad vergrijst'

'Schoenmaker, blijf bij je leest'

Zou het niet veel makkelijker zijn als de gemeente dit stuk grond zelf koopt en ermee aan de slag gaat? "Nee, dank je wel", antwoordt De Vries resoluut. "Wij zijn een gemeente en hebben maatschappelijke taken te verrichten. Onroerend goed zit daar niet bij."

Vroeger was dat heel anders: toen wilde Meppel zich een ondernemende gemeente tonen en kocht het regelmatig stukken grond om zelf plannen te ontwikkelen, hetgeen lang niet altijd goed ging en de gemeente zelf ook schulden opleverde. "Dat is op een gegeven moment gestopt", zegt De Vries. "Je kunt je voorstellen: het is niet eenvoudig om je als gemeente bezig te houden met zakelijke activiteiten. We hebben een andere taak. Schoenmaker, blijf bij je leest. Wij zijn gemeente en moeten ons bezighouden met maatschappelijke doelen."

Oekraïense vluchtelingen

De verwachting is dat Isala het grondgebied binnenkort te koop zet, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. De Vries: "Het is natuurlijk beetje afhankelijk van hoe snel dit verkocht wordt, maar wat ons betreft kunnen we hier snel aan de slag. We denken aan de zomer van 2023. Dat is redelijk snel, maar we zijn goed voorbereid."

Of de gemeente dan echt kan beginnen is nog afhankelijk van de huidige bewoners: het oude ziekenhuis wordt momenteel ingezet als opvanglocatie voor zo'n driehonderd Oekraïense vluchtelingen. "Ik hoop voor hen dat ze ontzettend snel terug kunnen naar hun huizen", zegt De Vries. "Dat hoop ik voor hen, niet voor ons. Die oorlog moet zo snel mogelijk afgelopen zijn."

Water

Een andere eis van de gemeente: de nieuwe gebouwen moeten in het landschap passen. De locatie ligt in het Reestdal, een groen gebied met veel water. De wethouder kijkt daarbij naar het naastgelegen nieuwe ziekenhuis: dat ziet er volgens hem perfect uit en past goed bij het landschap. "De nieuwe bebouwing op die locatie moet in datzelfde beeld passen."