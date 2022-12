Voorlopig groen licht voor nieuw tankstation in Havelte

De Raad van State ziet geen redenen om een plan voor een nieuw tankstation aan de Oeveraseweg op het bedrijventerrein in Havelte te blokkeren. De Shell aan de Van Helomaweg in Havelte probeerde de bouw van een nieuw tankstation tegen te houden , maar tevergeefs.

Volgens de hoogste bestuursrechter past een nieuw tankstation prima op het bedrijventerrein. Een extra brandstofpunt zal volgens de Raad niet leiden tot het omvallen van tankstations in de omgeving, zoals de nabijgelegen Shell. Bovendien is de Oeveraseweg breed en overzichtelijk genoeg om het extra tankverkeer aan te kunnen en liggen de omliggende bedrijfswoningen op voldoende afstand.

Initiatiefnemer Gerald Meijer heeft ook het plan om een nieuwe loods plus bedrijfswoning te bouwen, maar dit is nog in ontwikkeling. Meijer geeft aan dat hij nog in overleg is met de bouwer van de loods over veilige afstanden.