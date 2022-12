GGZ-inloophuis van Leger des Heils blijft aan de Brink in Assen

Het inloophuis van de ggz in Assen blijft de komende jaren op de huidige locatie aan de Brink 42.

Het Leger des Heils neemt de instelling vanaf 1 januari volgend jaar over van Cosis. De zorgorganisatie stopt omdat ze het met de gemeente niet eens konden worden over een aantal aanbestedingsvoorwaarden. Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking.

Vertrouwde plek

"We zijn blij dat het is gelukt om de huidige locatie in het centrum te behouden. Voor de bezoekers is het een vertrouwde plek", vertelt woordvoerder Nicole Donkervoort. Het Leger des Heils gaat in eerste instantie voor vier jaar de inloop runnen, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Ook in andere plaatsen in Nederland heeft het Leger des Heils al inloophuizen.