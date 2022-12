Barry Gepken moet mogelijk toch vliegtuig pakken: 'En daar baal ik van'

Barry Gepken is een heel eind op weg in zijn wandeltocht van 5000 kilometer van Erica naar Jeruzalem. Al weken bivakkeert hij in Griekenland, maar voor de oversteek naar Israël vreest hij dat hij toch het vliegtuig moet pakken.

De Drent, die in juni begon aan zijn maandenlange reis, liep begin november via Noord-Macedonië Griekenland binnen. In dat land komt Gepken helemaal aan zijn trekken. "Als cultuurgek kan ik enorm van Griekenland genieten", zegt de Ericaan over de vele kloosters en kerkjes die hij heeft bezocht. "Je loopt zo een antieke wereld binnen."

Alleen mannen zijn welkom

Gepken liep naar Thessaloniki, Kavala en zette vervolgens koers richting Athene. Tussendoor wandelde hij nog naar de monnikenrepubliek Athos. Hij keek zijn ogen in uit in de Griekse, Bulgaarse, Russische en Servische kloosters. Maar Athos is vooral bijzonder omdat vrouwen er niet welkom zijn. Mannen mogen het alleen met een visum bezoeken. "Ze zeggen dat zelfs de dieren daar allemaal mannelijk zijn", zegt Gepken lachend. "Behalve de kippen, want daarvan hebben ze de eieren nodig."

Omdat Griekenland bestaat uit tal van eilanden, moet Gepken zo nu en dan de boot pakken om zijn volgende bestemming te bereiken. Inmiddels is hij op Rhodos aanbeland en zijn Turkije en Cyprus dichtbij. Reizen doet Gepken alleen, want zijn vriendin Monique de Haas en hun hond Maurice moesten vanwege gezondheidsredenen afhaken.

Syrie is geen optie

Gepken was voornemens om via Cyprus de boot naar Israël te pakken, maar dat lijkt een lastig verhaal te worden. "De boot naar het Heilige Land vaart niet. Het is wintertijd, de meeste boten liggen aan wal. Hoe ik nu verder moet? Het lijkt erop dat ik de reis te land, ter zee en in de lucht ga voltooien. Mogelijk moet ik toch het vliegtuig pakken en daar baal ik van. Want omdat er geen boot gaat, moet ik wandelen via Syrië en dat is natuurlijk geen optie. Wellicht dat ik nu via Egypte naar Jeruzalem ga."