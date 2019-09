'Al wandelend krijg ik lucht en ruimte in mijn hoofd'

hier

"Dit gebied geeft hoop voor de toekomst.""In de jaren negentig begon Het Drentse Landschap het Hunzegebied opnieuw in te richten. Toen in 2010 de herinrichting zichtbaar werd, wilden wij onze blijdschap over deze ontwikkelingen met de mensen delen. Daarvoor is toen de Hunzeloop bedacht, zodat mensen al wandelend kennis kunnen maken met al het moois in het Hunzegebied.""De Hunzeloop is een verrassende wandeltocht omdat je niet op voorhand weet waar je terecht komt en wat je gaat ervaren. Het Hunzegebied is eigenlijk heel onbekend. Als je er met de auto of de fiets langsrijdt dan ziet het er wel mooi uit, maar als je in het gebied bent dan kom je op verrassende en rustieke plekken die je niet ervaart als je er langsrijdt.""Ik ben zeker van plan om dit jaar weer mee te lopen. Het zou de derde keer worden dat ik meedoe. Voorgaande jaren heb ik zelf in de organisatie gezeten. Dan moet je om half zes in de ochtend beginnen en ben je om half acht ’s avonds thuis. Dan heb je ook een Hunzeloop gelopen, maar op een andere manier.""Ja, toevallig ga ik zaterdag vijfentwintig kilometer lopen tijdens de Abel Tasman Struuntocht in de provincie Groningen. Afgelopen zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Italië ook veel gewandeld. Ik vind het een heerlijke manier om tot rust te komen en om te ontspannen. Door te wandelen krijg ik lucht en ruimte in mijn hoofd.""Dat is het Annermoeras. Ik vind dat het mooiste gebied in Drenthe, misschien wel van heel Nederland. Toen ik in 1998 bij Het Drentse Landschap kwam werken nam de toenmalige directeur mij ermee naartoe. Het was een aardappelveld, een akker. Het is prachtig om te zien hoe wij er na twintig jaar een rijk en divers gebied van hebben kunnen maken. Er zijn bijvoorbeeld veel vogelsoorten te vinden en ook de bever zit er. Ik had nog nooit een bever in het wild gezien. Het is echt een cadeautje als je die in je eigen natuurgebied ziet zwemmen.""Als je door het Annermoeras loopt ervaar je ook de maakbaarheid van de natuur. In een tijd waarin het landschap wordt aangetast, geeft het gebied hoop voor de toekomst. Het Annermoeras bewijst dat wij de natuur kunnen herstellen en dat de natuur ervoor openstaat.”"Ik kom graag op het Balloërveld en het Hijkerveld. Ik houd van de heide. Als ik daar een herder met zijn schapen tegenkom, krijg ik een authentiek gevoel. Mijn favoriete plek is echter het Reestdal. Het gebied is vrij onontdekt. Omdat het een grensgebied is heeft niemand zich er ooit verantwoordelijk voor gevoeld en is er weinig in geïnvesteerd. Er zijn plekken waar je niemand tegenkomt. Al wandelend hoor je er de vogeltjes zingen en kom je volledig tot rust."