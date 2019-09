Frustratie om uitkering: man bedreigt ambtenaar Midden-Drenthe

De 42-jarige man woonde begin vorig jaar in Beilen. Hij lag met de gemeente in de clinch over een uitkeringsaanvraag. Midden-Drenthe wees hem telkens af, om omdat er volgens de gemeente stukken ontbraken.De gesprekken die de man voerde met de medewerkers van de gemeente werden steeds grimmiger. Op 21 februari was de maat vol, vond de voormalige inwoner van Beilen. Hij bedreigde een van de ambtenaren telefonisch. De medewerker zette de telefoon op de speaker, waardoor collega’s luid en duidelijk de bedreigende woorden hoorden.De man verscheen niet op zitting. Hij liet het woord over aan zijn advocaat. Die vond dat de man moest worden vrijgesproken, omdat de collega’s van het slachtoffer pas zes weken na het incident door de politie zijn verhoord hun verklaringen mogelijk op elkaar hadden afgestemd. De rechter gelooft dat niet.In de gemeente Emmen, waar de man nu woont, is het de man wel gelukt een uitkering te krijgen. Hij hoeft overigens niet meer de cel in, omdat hij de drie dagen die de rechter hem oplegde, al in voorarrest heeft uitgezeten.