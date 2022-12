Bemiddelingspoging strandt: Jehovah’s niet in gesprek met uitgesloten oud-leden

De Jehovah's Getuigen gaan 'vanwege hun geloof en hun bijbelse principes' niet in gesprek met uitgetreden of uitgesloten leden. Dat laat Emmer burgemeester Eric van Oosterhout weten in een brief aan de Stichting Against Watchtower Shunning. Dit is een groep ex-Jehovah's die worstelt met het 'discriminerende' uitsluitingsbeleid van de religieuze organisatie.

Van Oosterhout zegde in oktober een bemiddelingspoging toe, maar dit heeft niet geleid tot een gesprek tussen beide partijen. "Ik vind dat zeer teleurstellend", aldus de burgemeester in de brief.

De burgemeester stelde de bemiddelingspoging voor nadat Henri Dahlem van Stichting Against Watchtower Shunning de gemeenteraad toesprak. Dahlem en gelijkgestemden ondernamen in het afgelopen jaar meerdere toenaderingspogingen tot de Jehovah-gemeenschap, maar die hadden geen succes. Hij vroeg daarom de Emmer gemeenteraad of zij hier een rol voor zichzelf zagen weggelegd. Waarop de burgemeester het op zich nam om een poging te wagen.

Luisterend oor

Van Oosterhout ontving vorige week woensdag een delegatie van de Jehovah's (hun hoofdkantoor staat in Emmen). Hij vroeg daarbij aandacht voor de pogingen van Dahlem en zijn stichting om in contact te komen. "Op basis van het verzoek en de gesprekken die een diepe indruk op mij hebben gemaakt, vind ik dat het bestuur bereid moet zijn om een luisterend oor te bieden", aldus Van Oosterhout.

Ondanks herhaalde pogingen van de kant van Van Oosterhout om toch het gesprek aan te gaan, ontbreekt het aan bereidheid om daar gevolg aan te geven, schrijft hij. "Een gemiste kans met als teleurstellende uitkomst dat het gesprek tussen beide partijen niet wordt opgelost."

Aanklop

Dahlem laat in een reactie weten de opgegeven reden niet te snappen. "Misschien dat ik zelf nog even aanklop. Dat mogen ze mij die bijbelse reden om niet te praten met ons uitleggen."