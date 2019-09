WK Para-Cycling in Emmen: vier klassen

Het Para-Cycling is onderverdeeld in vier klassen De juiste klasse wordt bepaald door de functionele capaciteit van de rijder, vastgesteld met een medisch onderzoek, de zogenoemde classificatie.Bij cycling wordt er op een normale racefiets gereden, met of zonder aanpassingen. Deze discipline wordt meestal beoefend door mensen met een amputatie(s) of vergroeiing(en). Omdat deze tak van sport erg breed is, is deze tak onderverdeeld in vijf verschillende categorieën.Een handbiker rijdt op een driewielige fiets die met de armen wordt aangedreven. Dat kan liggend of knielend, afhankelijk van de beperking. De handicap van de wielrenner bepaalt de categorie waarin zij uitkomen.De tandem categorie is er speciaal voor blinden en slechtzienden. Een valide wielrenner die voorop de tandem plaatsneemt (de piloot) stuurt een blinde of visueel beperkte sporter die achterop zit (de stoker) over het parcours.In deze klasse neemt Rick Veldkamp uit Roden deel. Samen met z'n piloot Rick Flens kan hij een belangrijke stap richting de Paralympics van volgend jaar in Tokyo zetten.Lees ook: Veldkamp en Flens op jacht naar WK podium in Emmen​ Een tricycle is een fiets met drie wielen, waarvan alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die moeite hebben om hun evenwicht te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een CP-aandoening.