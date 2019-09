Inbreker Asser tennisclub moet tien weken de cel in

Drie buurtbewoners zagen begin maart hoe de man een vouwfiets uit een bestelbus aan de Steendijk in Assen-Oost trok. Toen agenten hem even later aanspraken, vertelde hij dat hij de fiets gekregen had.De Syriër bleek ook spullen bij zich te hebben uit een andere opengebroken auto en van de tennisvereniging Amelte, zoals deodorant, snoep, drank en snacks. Hij ontkende dat hij zelf de dief was, maar in het gebouw van de tennisclub werd wel zijn DNA gevonden. De snacks en het snoepgoed mochten de agenten wel opeten, bood hij aan. In plaats daarvan hielden ze hem aan.Toen hij drie weken later vrijkwam, was de procedure om de Syriër het land uit te zetten al in gang gezet. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij momenteel onvindbaar is. Zijn advocaat vertelde dat hij mogelijk al niet meer in Nederland is.