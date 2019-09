Gazeley wil logistiek centrum bouwen op Europark Coevorden

Op de website van het concern laat Gazeley, met het hoofdkantoor in Frankfurt am Main, zien dat ze acht units willen bouwen. In totaal gaat het om bijna tien hectare bebouwd terrein met hallen en kantoorruimtes. Coevorden is volgens het concern een uitstekende plek voor een logistiek centrum vanwege de ligging en de bereikbaarheid."Het Europark heeft zeer goede transportverbindingen met België, Scandinavië, Duitsland, Polen en de Baltische staten." Zo schrijft Gazeley op haar website. "Bovendien rijden er goederentreinen tussen Coevorden en Rotterdam en Coevorden en Malmö." Zo stellen ze op hun eigen website.Gazeley is een grote speler op het gebied van logistieke hallen. Ze hebben distributiecentra in verschillende Europese landen, onder andere in Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Het concern verhuurt de centra aan klanten als Amazon, UPS en Volkswagen. Wat er in Coevorden gaat gebeuren is nog niet bekend.Of ze daadwerkelijk gaan bouwen in Coevorden moet blijken. Eerst zoeken ze huurders voor het logistiek centrum. Ondertussen praten ze met de beheerders van het Europark over aankoop van grond.