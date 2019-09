Paard Warinka uit Loon voor zevende keer naar Prinsjesdag

Volgens Arend Aling, eigenaar van Warinka, begon het allemaal jaren geleden in Scheveningen. Daar ging hij bij een oefening voor Prinsjesdag bij wat deelnemende vrienden kijken. Tijdens de pauze trok hij de stoute schoenen aan. ''Ik heb hem gevraagd of ik ook mee mocht doen", vertelt Aling. "Ik was helaas te oud, maar Warinka was wel geschikt."Niet ieder paard mag zomaar mee met de cavalerie. ''Het paard moet een goed karakter hebben'', geeft Aling aan. "Het belangrijkste is dat hij betrouwbaar is en zich rustig gedraagt."Ondanks haar geschikte karakter, neemt bij Warinka volgens haar eigenaar toch de druk toe voor de grote dag. "Ze is meer opgewonden dan normaal, dat merk je wel."Wie denkt dat de Ere-Escorte Cavalerie uit allemaal betaalde krachten bestaat, heeft het mis. De cavalerie moet het van vrijwilligers hebben. Vrijwilligers zoals Peter van Schooten uit Rolde.Jarenlang heeft Van Schooten tijdens Prinsjesdag op Warinka gereden. ''Werken met paarden is hartstikke leuk en als het je hobby is, zijn die dagen zo voorbij'', glimlacht hij. ''Je bent na afloop behoorlijk afgemat hoor. Overdag is het hard werken en 's avonds is het vaak té gezellig."Morgen vertrekt Warinka naar Den Haag. Het hele weekend staat in de Hofstad in het teken van voorbereidingen voor Prinsjesdag. Voordat ze vertrekt, wordt Warinka nog even geborsteld om er tip-top uit te zien."Ze staat er toch schier op zo?'', vraagt Aling met een lach. ''Warinka is er helemaal klaar voor.''