Politie: 'Verdachte stof Ter Apel is ongevaarlijk'

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vanmiddag groot alarm geslagen vanwege een onbekende stof. De politie zegt tegen RTV Noord dat het gaat om een poederbrief. De politie heeft inmiddels geconstateerd dat het om een 'volstrekt ongevaarlijke stof' gaat. Verder onderzoek wordt daarom gestaakt.

Het pand waar de brief werd ontdekt is van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gebouw is deels ontruimd.