Defensie komt vaker naar Drenthe om calamiteitenputten te slaan

Drenthe heeft er een extra calamiteitenput bij. De put, geslagen door een speciale eenheid binnen Defensie, moet helpen bij natuurbranden in de omgeving van Frederiksoord. Ook is het nodig voor de bescherming van de monumenten in het binnen het werelderfgoed.

In de omgeving van Frederiksoord zorgden twee actuele gebeurtenissen dat verschillende partijen om tafel kwamen te zitten. Vier jaar geleden zette een grote natuurbrand in Wateren de omgeving op scherp. Daarnaast brandde er vorig jaar een historische koloniewoning in Wilhelminaoord bijna helemaal af.

'Het is verschrikkelijk belangrijk'

"We hadden toen wel voldoende water, maar als zich grotere calamiteiten voordoen - en laten we dat niet hopen - dan is hier wel een tekort aan water", vertelt Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, die eigenaar is van de koloniewoningen. "Het is verschrikkelijk belangrijk."

De put in Frederiksoord is de vijfde put in vijf jaar tijd die door het Waterboordetachement van de Koninklijke Landmacht wordt aangelegd. Het Waterboordetachment moet voor het behalen van de certificering en oefenen van de vaardigheid ieder jaar twalf putten slaan. Drenthe is samen met Friesland de provincie waar Defensie dit het meest doet.