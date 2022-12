Yvonne Turenhout trekt de PvdA-kar bij Provinciale Statenverkiezingen

De Assense is directeur-bestuurder van kenniscentrum CMO STAMM. Na haar volgen Fenneke Mensen-Maat uit Barger-Compascuum en Hoogevener Hendrikus Loof op de kandidatenlijst.

Turenhout wil werken aan een "sociale provincie, waarin mensen omzien naar elkaar. Waar mensen zich snel thuis voelen. Maar ook met inwoners met zorgen. Zorgen over hun energierekening, de leefbaarheid van het platteland of bereikbaarheid van onze dorpen. En vaak het gevoel niet gehoord te worden in 'Den Haag'."