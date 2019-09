2018: recordjaar voor Drentse toerismesector

Er is een toename te zien in het aantal dagjesmensen dat Drenthe bezoekt, het aantal overnachtingen, het aantal gasten en de bestedingen. Daarnaast vinden meer mensen een baan in de toerismesector. "De afgelopen twee jaar is de werkgelegenheid met 500 banen gestegen en toerisme draagt ook positief bij aan de economie en de leefbaarheid op het platteland", zegt gedeputeerde Henk Brink.Directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe meldt dat meerdere factoren ervoor zorgen dat de vrijetijdssector in de lift zit. "Op een aantal factoren heb je geen invloed, maar op een groot aantal wel. In 2015 heeft de Provincie van de vrijetijdseconomie speerpunt van beleid gemaakt, waarbij als doel werd gesteld om in vier jaar tijd meer bezoekers, meer banen en meer bestedingen te genereren. Door de gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking in de sector zijn deze gestelde doelen na drie jaar al ruimschoots behaald."Marketing Drenthe liet zich eerder positief uit over afgelopen zomer. Zo was de bezettingsgraad op sommige bungalowparken soms wel 100 procent.Dagjesmensen zorgen voor 80 procent van de totale bestedingen in de vrijetijdssector. In 2018 werden er bijna 54 miljoen uitstapjes gemaakt in Drenthe, waarbij gemiddeld 25 euro werd besteed.Volgens Marketing Drenthe wordt voor een dagje uit in de provincie meer uitgegeven dan landelijk. Dat komt onder meer door hogere vervoerskosten. Dagrecreanten leggen relatief meer kilometers af voor een uitje. In Drenthe zijn binnen het dagtoerisme vooral buitenactiviteiten, zoals wandelen en fietsen, erg populair.[image: https://live.staticflickr.com/65535/48717329142_d876529bd0_b.jpg