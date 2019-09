'Bij sommige mensen is het opruimknopje vastgeroest'

Tempelaar: "Hoe heerlijk is het als je op je slaapkamer komt 's avonds en je opgemaakte bed is zo'n fijn plekje? Als de dekens nog verfrommeld liggen of het stinkt, omdat je je geen raam open gezet hebt, da's toch niet lekker?"Als coach helpt Tempelaar sinds 2003 mensen met opruimen. "Maar als ik bij jou kom, moet je wel meehelpen. Je kunt niet zelf naar een vriendin gaan om thee te drinken. Ik ben geen huishoudelijke hulp", lacht ze."Helpen met opruimen klinkt misschien heel simpel, maar mensen kunnen er heel gelukkig van worden. Als je me belt, moet je zelf zeggen wat je wilt. Dan gaan we in gesprek over wat er opgeruimd moet worden. Wat mag weg en waar moet het naartoe? Wat wil je houden en waar bewaar je het dan?"Ze werkt tegelijkertijd als een soort stok achter de deur bij mensen die moeite hebben om te beginnen met opruimen. "We doen het samen. Dan wordt het leuk. Mensen vertellen het verhaal achter hun spullen, we maken een grap of iemand huilt even bij mij uit en dan troost ik diegene. Ik geef mijn steun, handen en energie en aan het eind van het traject is het klaar."Het opruimen werkt vaak aanstekelijk, weet Tempelier: "Ik zegt wel eens: iedereen heeft een opruimknopje in zijn hoofd, maar bij sommige mensen zit het vastgeroest. Het samen opruimen werkt bij sommige mensen zo aanstekelijk dat ze zelf verder gaan."Haar werk draait lang niet alleen om het opruimen. "Er komt veel psychologie en psychiatrie bij kijken. Dat is heel boeiend. Dus van alleen een keukenkastje opruimen word ik niet meer gelukkig." Of je bij haar thuis ook van de vloer kunt eten? Ze lacht: "Mijn man houdt het huis met vuur en verve schoon, omdat ik te druk ben bij andere mensen."