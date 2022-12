'Meerderheid Kamer wil Drenten compenseren voor schade gasopslag'

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw moet haast maken met regelen dat omwonenden van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk compensatie kunnen krijgen als ze schade lijden. Dat vindt het CDA. De partij kan erop rekenen dat een meerderheid van de Kamer het met haar eens is, blijkt uit rondgang van de NOS

Als bewoners nu schade hebben aan hun huizen, moeten zij zelf bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de gasopslag om in aanmerking te komen voor compensatie. In februari diende het CDA al en motie in om de bewijslast om te draaien. Als dat gebeurt, mogen inwoners hun schade meldden zonder bewijs. Dan wordt de schade alleen niet vergoed als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan aantonen dat de gasopslag of gaswinning niet de oorzaak is.