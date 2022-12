Emmer Sinterklaasviering zonder Zwarte Piet vanaf volgend jaar

Zwartgeschminkte pieten zijn vanaf volgend jaar niet langer te zien tijdens de sinterklaasintocht in Emmen. Sinterklaas Emmen heeft daartoe besloten. Vanaf 2023 wordt er alleen nog maar gewerkt met roetveegpieten, laat de organisatie weten.

Een aantal jaren geleden liet de stichting nog weten eerder te zullen stoppen als Zwarte Piet in Emmen in de ban werd gedaan. Maar de stichting heeft nu besloten om toch die omslag te maken. Een kwestie van voortschrijdend inzicht, aldus woordvoerder Wim Beverdam.

Volgens de organisatie groeien de meeste kinderen al op met roetveegpieten. "En dat hebben we dit jaar tijdens de intocht ook zo ervaren. Het maakt de kinderen echt niets uit", aldus Beverdam. Volgens hem was het aandeel donker geschminkt en roetveegpiet tijdens de Emmer intocht dit jaar 20-80. "Kinderen vroegen de donker geschminkte pieten soms waarom ze zo donker waren. Het is wat dat betreft net de omgekeerde wereld."

De roetveeg is het nieuwe normaal geworden onder de kinderen, zoveel is de stichting wel duidelijk geworden. "En we doen het voor hen, per slot van rekening."

Verliezers

Bij de vraag of dat als winst of verlies valt op te vatten, haalt de stichting de Emmer intocht in 2019 nog aan. Het kinderfeest werd toen vooral gekleurd door het blauw van de aanwezige politie, vanwege oplopende spanningen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. "Alleen maar lachende en blije mensen, totdat we te horen kregen dat er ME werd ingezet op het Raadhuisplein", schrijft de stichting op Facebook. "Alleen maar verliezers."