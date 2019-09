'Krijgen wij nu Groningse toestanden in Norg?'

"Ik ben hier niet echt blij mee", zegt omwonende Wim Metselaar. "Of beter gezegd: ik ben er helemaal niet blij mee."Voor de Groningers is de gasopslag bij Langelo een geschenk. Want als het gas hier even kan worden bewaard, voor bijvoorbeeld een strenge winter, hoeft er minder gas te worden gewonnen in Groningen. En als er minder gas wordt gewonnen, is de kans op aardbevingen een stuk kleiner. Bovendien kan de gasopslag gebruikt worden om buitenlands gas in op te slaan, waardoor de gaskraan in Groningen al over drie jaar dicht kan.De gasopslag in Langelo moet er wel voor worden verruimd: in plaats van vijf miljard kubieke meter gas, mag er straks zes miljard kubieke meter in worden opgeslagen."Ja, dan verplaats je misschien wel het probleem", zegt omwonende Femke Wolthuis. Ook zij diende een bezwaar in bij het ministerie nadat bekend werd dat er meer gas zou worden opgeslagen bij Langelo. "Dan zijn ze in Groningen ervan af, maar wij in Drenthe zitten ermee."Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen brengt de opslag van gas in Langelo risico's op aardbevingen met zich mee, maar zijn deze risico's vele malen kleiner dan in Groningen.Dit advies stelt de bezwaarmakers rond Langelo nog niet gerust. Zo zag Wim Metselaar uit Nieuw-Roden al in 2015 scheuren in zijn huis. "En de schadevergoeding van de NAM was bij lange na niet voldoende om de scheuren te repareren. Ik kocht er maar zonnepanelen van."Metselaar is bang dat daar straks nog meer scheuren bijkomen. "Ik woon vlakbij de grens van de opslag. Het steeds maar vullen en leeghalen van die opslag kan nooit goed zijn. Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit goed komt."Ook Femke Wolthuis uit Norg maakt zich zorgen. "Ik wou dat het advies van Staatstoezicht op de Mijnen me gerust kon stellen", zegt ze. "Maar zolang het onderzoek nog niet voldoende is uitgevoerd en we geen harde cijfers hebben, weet ik niet waar die geruststelling vandaan komt."De gemeente Noordenveld maakte eerder ook bezwaar tegen het besluit van minister Wiebes om de gasopslag te vergroten. Een woordvoerder geeft aan de documenten eerst goed te willen bestuderen, alvorens met een reactie te komen.Eerder zei burgemeester Klaas Smid het van groot belang te vinden dat er voldoende en onafhankelijke metingen plaatsvinden. De gemeente verzocht de gemeente daar meer duidelijkheid over te geven.