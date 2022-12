Vlak bij de gasopslag zitten de scheuren in de muur: 'Dit is niet uit te leggen'

Boven de ietwat vale blauwe deur in de schuur van de familie Tip in Norg, zit een flinke scheur. Die loopt vanaf de bovenkant van de deur, door de betonnen muur, tot aan het plafond. "Die is ontstaan door de beweging in de bodem, door de gasopslag die hier vlakbij ligt", is de uitleg van Wisse Hummel, van Vereniging Plaatselijk Belang Een, die familie Tip bijstaat.

Enige twijfel heeft Hummel daar niet over. Hij wijst naar naar de gasopslag, die door de bomen met helder weer vanuit de tuin van de familie Tip te zien is. "Wat je daar ziet, is de fabriek die gebruikt wordt om gas te injecteren. Daar woont de familie Tip - en vele andere mensen - dicht bovenop."

Op en neer

Bij schades veroorzaakt door mijnbouw, wordt er al snel de vergelijking met Groningen getrokken. "Maar feitelijk is het hier een andere situatie", zegt Hummel tegen de NOS.

De bodem in Norg is te vergelijken met een soort trampoline. "Als de opslag in de zomer gevuld wordt, wordt de bodem omhoog gebracht. En 's winters - als het koud is - wordt het weer leeggehaald en daalt de bodem. De bodembeweging wordt ook met satellieten geregistreerd. Dat zijn millimeters en soms centimeters die we op en neer gaan in dit gebied", aldus Hummel.

Dat ziet ook CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen. "Wat die bodem hier doet, is dat 'ie omhoog en naar beneden gaat. En dat veroorzaakt dus schades. Die hadden de mensen eerder niet en dat wordt niet aangepakt. En dat vind ik te gek voor woorden."