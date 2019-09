Nieuwe burgemeester Hiemstra wil op reis door gemeente Aa en Hunze

“Jazeker, van mij mag het nu wel beginnen“, aldus een enthousiaste Hiemstra. "Er is genoeg te doen. Het is in oppervlakte een hele grote gemeente. Voor mij zal de eerst komende tijd toch in het teken staan van kennismaken en de gemeente, de mensen en de organisaties leren kennen. Dan zie je wel waar je van toegevoegde waarde kunt zijn."Om de gemeente te leren kennen wil Hiemstra de aankomende maanden 'op reis door de gemeente'. Hiemstra nodigt dorpen, organisaties en individuen uit om zich te melden als ze willen dat hij langskomt.Hiemstra werkte eerder als raadslid en wethouder in Hoogeveen en was tot vorige maand waarnemend burgemeester van Appingedam. In 2013 werd de CDA-politicus door RTV Drenthe uitgeroepen tot ‘ Drents politicus van het jaar ’.Hiemstra is net terug van een vakantie in Portugal en kan fris beginnen aan zijn job in Aa en Hunze. Als we hem treffen is hij in de tuin aan het werk. Een hobby van hem, net als klussen. "Ja, dan kan je de dingen nog eens overdenken. Dat is denk ik bij de meeste mensen zo. In rust of bij ontspanning kom je aan nieuwe ideeën", aldus Hiemstra.Twee jaar geleden verhuisde Hiemstra naar Schoonloo. Hij woont dus al een tijdje in de gemeente Aa en Hunze. "Dat is puur toeval eigenlijk, maar hartstikke mooi", aldus Hiemstra. "Een mooie groene omgeving. En ja, dat je hier nu ook burgemeester mag worden is toeval, maar ook wel weer mooi toeval."Twee jaar geleden werd Piet van Dijk aangesteld als burgemeester van Aa en Hunze. Iets meer dan een half jaar daarna meldde hij zich ziek. Hij keerde niet meer terug op het gemeentehuis.Hij diende uiteindelijk zijn ontslag in omdat ‘ de klik ontbrak ’ met zijn collega’s. “Ik wil niet ingaan op individuen, maar het gaat om mensen die belangrijk zijn om het ambt als burgemeester goed uit te kunnen oefenen”, zei hij toen.Ton Baas, oud-gedeputeerde van Friesland, werd destijds aangesteld als waarnemend burgemeester van Aa en Hunze. Dezelfde functie bekleedde Baas al in de gemeente Midden-Drenthe en drie andere gemeenten. Baas zal morgen de ambtsketen overdragen aan Hiemstra.