Stikstoflijst: 127 grote projecten in gevaar, ook in Drenthe

Haagse bronnen bevestigen de door RTL Nieuws gepubliceerde lijst. Daaronder vallen onder meer de projecten in de gevangenis in Veenhuizen en de Johannes Post Kazerne in Havelte. Eerder kwam al naar buiten dat in totaal 18.000 projecten mogelijk in gevaar komen door de stikstofuitspraak.De Raad van State zette in mei een streep door het stikstofbeleid van Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) schreef voor dat een project stikstof mag uitstoten mits de belofte werd gedaan de uitstoot in de toekomst te compenseren. De Raad oordeelde dat dit in strijd was met Europese richtlijnen.