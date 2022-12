Lefier start met bouw 69 appartementen aan Meridiaan Klazienaveen

Woningbouwcorporatie Lefier start deze week met de bouw van 69 appartementen aan de Meridiaan in Klazienaveen. In totaal komen er twaalf startersappartementen en 57 twee- en driekamerappartementen, die in de loop van 2024 worden opgeleverd.

Het project bestaat uit zes blokken: drie blokken met twaalf galerijwoningen en drie blokken met elf woningen per blok. Zodra het grondwerk gereed is, volgt de daadwerkelijke bouw en naar verwachting zullen de appartementen in het derde kwartaal van 2024 gereed zijn voor bewoning.

Nul-op-de-meter

De nieuwe woningen komen op de plaats waar Lefier vorig jaar 41 verouderde appartementen sloopte. Deze onderkomens waren ruim veertig jaar oud. Het opknappen en duurzaam maken ervan bleek niet rendabel. De nieuwe woningen worden allemaal nul-op-de-meter. Ze wekken zelf energie op door middel van zonnepanelen en dat zorgt volgens Lefier voor voldoende verwarming, warm water en elektriciteit.

Starters

"We hebben er bewust voor gekozen om appartementen van verschillende grootte terug te bouwen", aldus Nienke Louwdijk, gebiedsmanager van Lefier. "Zo geven we starters een kans, maar is het ook voor huurders die een iets ruimer twee- of driekamerappartement willen een mooie optie. Bovendien is het fijn om te weten dat je als bewoner een hele lage energierekening zult hebben."