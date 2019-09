Roden is straks een minuut sneller bereikbaar

De plannen waren vorig jaar nog groots: een vernieuwd busstation mét een hub, geen rotonde maar een kruising bij het Julianaplein in Roden en een herinrichting van de Kanaalstraat. Zo moest het dorp beter verbonden worden met Groningen en beter toegankelijk zijn.Maar een jaar nadat deze plannen zijn gepresenteerd, zijn ze flink veranderd. Tenminste, ze zijn niet meer zoals ze ooit werden voorgesteld. Geen kruising in plaats van een rotonde (geen tijdswinst), geen herinrichting van de Kanaalstraat (te duur) en het busstation wordt net iets anders vernieuwd (bewoners kwamen met een beter idee). Tijdswinst ten opzichte van de huidige busroute tussen Groningen en Roden: tenminste één minuut.Of die miljoen euro dan echt nodig is voor de verbetering van de infrastructuur, is een punt van discussie. "Wij vinden het verleggen van het busstation geldverspilling en onnodig", zegt VVD-raadslid Robert Meijer. Het CDA, LGN en CU vinden vooral dat de totstandkoming van het plan geen schoonheidsprijs verdient.Desalniettemin werd het plan woensdagavond met een meerderheid van de stemmen aangenomen, vijf amendementen en twee moties ten spijt. Dat betekent dat buslijn 4 voorrang krijgt op de Kanaalstraat, de bushalte in het centrum vernieuwd wordt en vooral: er komt meer groen, de kleur van de straatstenen verandert en 32 parkeerplaatsen verdwijnen.Voor die verfraaiing stelt de gemeenteraad zelf nog eens een miljoen euro extra beschikbaar. Dat heeft te maken met de vernieuwing van het centrum van Roden, waarvan de Albertsbaan al af is. Nu de infrastructuur in de Kanaalstraat en het Julianaplaan wordt aangepakt, moet het er net zo uit gaan zien als de rest van het vernieuwde centrum.Dat buslijn 4 straks tenminste één minuut sneller in Groningen kan komen, is overigens belangrijk volgens wethouder Alex Wekema. "De buslijn behoort tot de succesvolsten van Noord-Nederland. Hij groeit jaarlijks met vijf procent en rijdt in de spits binnenkort nog vaker. En bovendien elektrisch", voegt hij toe.De gemeente Noordenveld is niet de enige gemeente die de infrastructuur mag verbeteren met geld dat bedoeld was voor de Zuiderzeelijn. Het Noorden kreeg elf jaar geleden 2 miljard euro om de infrastructuur te verbeteren toen er een streep door de Zuiderzeelijn werd gezet.In Drenthe wordt de FlorijnAs in Assen betaald met dit geld (het nieuwe station en de aanleg van nieuwe autotunnels), in Coevorden wordt het treinstation vernieuwd en Emmen krijgt een betere entree van de stad (de Hondsrugtunnel is al af).