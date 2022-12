Kritisch rapport over sluiting kinderhartchirurgie: 'Acute zorg Noord-Nederland in gevaar'

'Zorg kwetsbaar'

Het rapport keek naar de impact op patiënten, zorgprofessionals en zorginstelling wanneer de acute zorg aan patiënten met een aangeboren hartafwijking (ook wel AHA-zorg) wordt geconcentreerd in Utrecht en Rotterdam, zoals het kabinet wil. Denk dan aan ingrepen zoals operaties en hartkatheterisaties, maar niet aan controles in de polikliniek.

De organisatie van de AHA-zorg is momenteel 'kwetsbaar' volgens de NZa. Dat komt onder andere doordat er een beperkt aantal behandelingen voor zeldzame afwijkingen is per interventiecentrum. Verder zijn de patienten afhankelijk van een klein aantal medisch specialisten die in een 'zeer klein team' 24-uurs beschikbaarheidsdiensten draaien . De NZa vindt het belangrijk dat ziekenhuizen beter en meer gaan samenwerken en adviseert daarom om per direct een plan op te stellen waarin de umc's uitleggen hoe zij met de heikele punten van de organisatie om zullen gaan.

Overigens meent het UMCG dat er daar geen maatregelen nodig zijn om de kwetsbaarheden in de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking op te vangen. "De continuïteit van de kinderhartchirurgie is in het UMCG gewaarborgd", aldus het universitair ziekenhuis.

Minister neemt volgend jaar een besluit

Minister Kuipers neemt begin volgend jaar een besluit over het openblijven of sluiten van de verschillende afdelingen voor kinderhartchirurgie. Het is uiteindelijk aan hem om te bepalen wat er met de afdelingen gebeurt. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij deze maand in gesprek gaat met patiënten, de zorg en allerlei andere betrokkenen en dan begin volgend jaar een definitief besluit neemt. Hij merkt daarbij ook op dat er sinds 1993 nog veel meer rapporten met adviezen over dit onderwerp zijn verschenen. Het is "een discussie die al zo'n drie decennia loopt", aldus de minister.

Kuipers merkt op dat de NZa-analyse toont dat zowel sluiting als het open houden van afdelingen "altijd effecten zal hebben voor patiënten". "Er kunnen maatregelen nodig zijn om aan deze effecten tegemoet te komen en de continuïteit van andere vormen van zorg dan de interventies bij aangeboren hartafwijkingen, te waarborgen. Er zal ook tijd nodig zijn voor de transitie en de verandering zal zorgvuldig begeleid moeten worden."