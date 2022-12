Growing Emmen vindt nieuw onderkomen en breidt verder uit

In de vier jaar dat Growing Emmen bestaat, is dit de tweede verhuizing. Het begon kleinschalig aan de Baander. "Iemand zei laatst al tegen ons: 'Daar waren jullie kleuters. Aan de Parallelweg gingen jullie puberen en nu worden jullie volwassen'", lacht Assen. "Maar het is wel in een hoog tempo. We bestaan iets meer dan vier jaar. Ik merk dat het heel veel van ons vraagt, maar het is zo leuk en we hebben veel gemotiveerde mensen om ons heen. En de kracht van een community is dat iedereen elkaar sterker maakt en dat wij niet alles zelf hoeven te doen."