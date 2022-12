Blijft de afdeling kinderhartchirurgie UMCG toch open? 'Eerst zien, dan geloven'

In het provinciehuis is men blij met dit rapport. "De NZa spreekt duidelijke taal", zegt commissaris van de koning Jetta Klijnsma. "Het advies is ook helemaal in lijn met wat wij als provincie, samen met de andere noordelijke provincies, aan het ministerie van VWS duidelijk hebben gemaakt. Namelijk dat het gekozen scenario - gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weghalen uit het UMC Groningen en Leiden UMC - de meest riskante keuze is voor de toegankelijkheid van gespecialiseerde zorg in Nederland."

Verbondenheid

Dat is ook wat er binnen de ziekenhuismuren in Groningen wordt gezegd. "Ik ben er blij mee is dat gezien is dat de zorg die we hier leveren in Groningen, enorme verbondenheid heeft met andere vormen van zorg voor de hele regio." Dat blijft Eduard Verhagen, kinderarts bij het UMCG benadrukken. "De positie van het UMCG is bijzonder, omdat we de enige kinder-ic zijn in de regio. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor vier provincies om te zorgen dat acute zorg geborgd is."

De post in Groningen dekt niet alleen de zorg voor de provincie Groningen zelf, maar ook voor Drenthe, Friesland en Overijssel.

Compleet team

Voor het ziekenhuis in Groningen is het belangrijk dat het complete plaatje aangeboden blijft. "Wat belangrijk is om te beseffen is dat het hartzorg-team ook ingezet wordt bij andere vormen van zorg", zegt Verhagen tegen de NOS.

Hij noemt een voorbeeld: "Als een acuut ziek kind uit Friesland wordt getransporteerd naar de kinder-ic in Groningen, moet dat kind kunnen rekenen op alle disciplines die nodig zijn om het te redden. Een deel van die disciplines zit in het hartteam. Haal je dat team weg, dan kunnen we een aantal dingen niet meer geven aan de kinderen die dat nodig hebben. Dat is gevaarlijk."

In Groningen gaat het dan bijvoorbeeld om operaties aan het hart of de longen. "Als je nu ervoor kiest om die zorg ergens ander te doen, dan benadeel je de kinderen waarvoor al een keuze gemaakt is voor Groningen. En de nadelen moeten echt afgewogen worden ten opzichte van de voordelen. De NZa geeft dat haarfijn aan in het rapport, de impact is te groot op dit moment."