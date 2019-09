Prinses Margriet opent WK Para-Cycling, Italië pakt eerste goud

Onder druilige weersomstandigheden werd prinses Margriet verwelkomt door een groep enthousiaste bewoners van verzorgingshuis de Holdert. Nadat de prinses de officiële opening had verricht nam Italië direct de leiding. Na een ronde van ruim 1,4 km wisselen de deelnemers. Ieder team bestaat uit drie wielrenners, die elk, drie keer een ronde moeten rijden.Maar bij de eerste wissel gaat het bij de Italianen mis. Door miscommunicatie weet de tweede Italiaanse deelnemer, Luca Mazzone niet dat Paolo Cecchetto al binnen is. De favoriet op de titel verliest twintig kostbare seconden en sluit, bijna in laatste positie, aan.De Azzurri raken niet in paniek en heroveren al snel de leiding, om deze niet meer af te staan. Oud Formule 1 coureur Alessandro Zanardi, stelt de overwinning veilig. Zanardi, die bij een crash in 2001 zijn beide benen verloor, was na afloop opgelucht dat de fout bij de wissel niet fataal werd. "We waren gelukkig sterk genoeg om iedereen te achterhalen."De Verenigde Staten pakte het zilver. In een spannende slotfase crashte Duitsland in de laatste bocht, waarna Spanje het brons pakte.Het WK Para-Cycling duurt tot zondag. Donderdag en vrijdag worden de tijdritten in het centrum van Emmen verreden. Zaterdag en zondag worden de wegwedstrijden op en rond de Meerdijk gehouden.