Meer spitstreinen tussen Coevorden en Zwolle

Ook op de andere Vechtdallijn Hardenberg-Almelo is er uitbreiding: op werkdagen wordt de halfuurdienst uitgebreid tussen 19.00 en 20.00 uur. Om 18.46 uur rijdt een nieuwe rit van Hardenberg naar Almelo. Vanuit Almelo rijdt er om 19.18 uur een nieuwe rit naar Mariënberg, waar een goede aansluiting is op de trein richting Emmen.

Wanneer meer spitstreinen van en naar Emmen?

Wanneer er permanent vier treinen per uur in beide richtingen over het hele traject Emmen-Zwolle kunnen gaan rijden is volgens Liesbeth Oelen van Arriva 'toekomstmuziek'. Station Emmen-Zuid heeft er inmiddels een tweede spoor en een tweede perron bij gekregen. Door het dubbele spoor is de treinreis tussen Emmen en Zwolle drie minuten korter geworden en is er minder kans op vertragingen.

"Onze ambitie is om de spitstreinen vanuit Coevorden ooit door te laten rijden naar Emmen, maar daarvoor is tussen Dalen en Coevorden ook een dubbel spoor nodig. Behalve voor onze treinen moet er ook ruimte blijven voor goederentreinen van en naar de Euroterminal in Coevorden", legt Oelen uit.

Langere treinen

Op het traject van Groningen naar Zwolle via Assen, waar NS-treinen rijden, verandert er niet zo veel. Wel belooft de vervoerder dat er met langere treinen gereden gaat worden op drukke trajecten, waaronder ook tussen Groningen en Zwolle.