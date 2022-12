Drenthe Toen-podcast: Joods onroerend goed in Coevorden. roof en rechtsherstel

"Van Veen had suikerziekte. Vanwege zijn ziekte kon hij niet onderduiken, was een van de argumenten. Maar er waren zeker mogelijkheden geweest om te weigeren. Je ziet dat andere notarissen in Drenthe doorverwijzen, met de strekking: als jij als NSB'er of als andere gegadigde graag Joodse eigendommen op je naam laat schrijven, ga naar Russen in Groningen, of: naar notaris Van Veen in Coevorden! Hij was niet actief in het tegengaan van dit soort transporten. In dat opzicht kreeg hij natuurlijk een reputatie gedurende de oorlog. Dat had wellicht ook te maken met het feit dat hij zich klemgezet voelde: enerzijds kon hij niet onderduiken en anderzijds werd hij mogelijk geïntimideerd door NSB'ers op zijn kantoor. Die waren bij transportaktes fysiek aanwezig", schetst Duijvendak.