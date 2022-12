Basisschool Gasselte groeit uit jasje, kinderen krijgen les op de gang

Het aantal leerlingen op openbare basisschool De Dobbe in Gasselte is de afgelopen jaren zo gestegen dat er niet genoeg lokalen zijn om les te geven. Kinderen krijgen daardoor soms les in het dorpshuis, in de lerarenkamer of zelfs op de gang.

Om het ruimtegebrek op te lossen, krijgt de school in januari noodlokalen van de gemeente Aa en Hunze. Een tijdelijke oplossing, want eigenlijk heeft De Dobbe permanent meer plek nodig.

Meer jeugd

"Het is hier vol, het past gewoon niet meer", vertelt directeur Jantinus Esschendal, terwijl hij door de smalle gang van de school loopt. Als hij zijn woorden uitspreekt, passeert een groepje kinderen hem. Dat lukt maar net zonder dat er iemand aan de kant moet.

De school heeft meer leerlingen dan er ruimte is. Er zijn volgens Esschendal de laatste jaren meer jonge gezinnen in Gasselte of buurdorpen komen wonen. "Ons onderwijs spreekt ook ouders uit dorpen als Gasselternijveen aan, waar ook een school is. Ook komen hier kinderen van mensen die tijdelijk op vakantieparken in de buurt wonen. Daardoor hebben we nu veel meer kinderen in de klassen dan een paar jaar geleden."

Uitbreiding nodig

Veel meer dorpsscholen in Drenthe kampen met ruimtegebrek, terwijl er eerder juist scholen dicht moesten omdat er niet genoeg leerlingen meer waren. Uit onderzoek van RTV Drenthe bleek eerder dat de helft van de scholen in onze provincie die na 2012 zijn gebouwd nu al behoefte hebben aan uitbreiding. De school in Gasselte stamt uit de jaren negentig en ook daar speelt het probleem.

Het onderwijs voor leerlingen van De Dobbe speelt zich regelmatig af buiten de vier muren van de klaslokalen. Kinderen werken meer dan vroeger in groepjes aan projecten of krijgen apart les van een ander deel van de klas. Dat kan niet altijd in hetzelfde lokaal als hun klasgenoten, maar een fatsoenlijk alternatief is er eigenlijk niet en dus moet de school improviseren.

Les op de gang

Kleuters krijgen daarom soms les in de lerarenkamer of zitten met hun juf of meester op een kleed in de gang. In het aangelegen dorpshuis De Trefkoel is ook plaatsgemaakt voor een lokaal. Prettig, maar dat betekent wel dat kinderen en leraren het lesmateriaal steeds de halve school door moeten slepen. Verre van ideaal dus.