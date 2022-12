Eis: 40 maanden celstraf voor steekincident in Hoogeveen

Tegen een 44-jarige man uit Emmen is een celstraf van veertig maanden geëist voor een steekincident bij een woning in Hoogeveen. Van de veertig maanden zijn er tien voorwaardelijk. De officier van justitie vond poging tot doodslag bewezen.

De Emmenaar en zijn 61-jarige oom uit Hoogeveen, bij wie hij tijdelijk logeerde in verband met problemen thuis, verschenen begin juni rond één uur aan de deur van een woning aan de Wethouder Robaardstraat. "Twee malloten in dronken toestand, onbegrijpelijk", schetste de officier van justitie. De bewoner deed open en werd vrijwel direct door de Emmenaar gestoken. Het slachtoffer weerde af en werd in zijn arm geraakt, waardoor hij flink bloedde.