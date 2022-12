Coevorden zet in op betaalbare, duurzame woningbouw in de sociale huur

Betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen, zowel voor bestaande als nieuwe bouw. Daar wil Coevorden op inzetten in de sociale huursector. Dat staat in de prestatieafspraken die de gemeente Coevorden maakte met woningcorporatie Domesta, stichting Woonservice, de Huurdersvereniging Domesta Coevorden en de Huurdersvereniging Samen Sterk.

Op 1 januari 2023 gaan de prestatieafspraken in. Daarin staat onder meer hoeveel woningen gebouwd moet worden, maar ook hoe de partijen willen investeren in duurzaamheid en voor welke doelgroepen er woningen moeten komen.

Totale woonlasten betaalbaar houden

Vooral ouderen, starters en kleine gezinnen zoeken steeds meer naar een betaalbare en toekomstbestendige woning, merkt de gemeente Coevorden: "Betaalbaarheid is meer dan de huurprijs." Daarom richten de gemeente en de betrokken partijen zich ook op de energiearmoede, om de totale woonlasten voor huurders betaalbaar te houden.

"Toekomstbestendig wil zeggen dat woningen geschikt moeten zijn of gemaakt worden voor verschillende fases in het leven. Bijvoorbeeld ook op het moment dat er (meer) zorg nodig is thuis", laat de gemeente weten.

Pilots in Tuindorp, Schoonoord, Gees en Dalen

Nieuwe woningen moeten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen en bestaande woningen moeten verduurzaamd worden. In 2023 wordt gestart met pilots in Tuindorp, Schoonoord, Dalen en Gees. Daarbij is het verminderen van de aardgasvraag de doelstelling. Bewoners van Schoonoord en de Coevorder wijk Tuindorp worden ondersteund om hun woning te verduurzamen. Ook in Gees wordt een project gestart om de bewoners te helpen hun woning te verduurzamen.

In Dalen wordt met geld van het Rijk bekeken hoe huurwoningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Flexwonen

Met het beleidsplan voor flexwonen heeft Coevorden al ingespeeld op de vraag vanuit zogenoemde spoedzoekers. Dat zijn bijvoorbeeld starters, statushouders, of mensen die net gescheiden zijn en snel een woning nodig hebben. Ook arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven komen in aanmerking. Voor iedereen geldt dat ze ingeschreven moeten staan bij de gemeente.