Superzaterdag: Bijna 3000 kratten met levensmiddelen voor de voedselbanken

De voedselbank Noordenveld is ook erg tevreden over de opbrengst. In totaal werden in Norg, Peize, Roden en Nieuw-Roden 256 kratten met levensmiddelen opgehaald.

Voorzitter Henk Brouwer van de Voedselbank in Hoogeveen vindt dat in Hoogeveen en omgeving erg gul is gegeven. "Er zijn verschillende mensen geweest die met een hele boodschappenkar vol kwamen." In totaal werden 600 kratten vol levensmiddelen opgehaald. Zeventig procent van wat is binnengehaald is vandaag al gesorteerd op de locatie van de Voedselbank in Hoogeveen. Henk Brouwer verwacht dat de Voedselbank tot maart vooruit kan met de voorraad.

Ook in Westerveld was sprake van een succesvolle actie. Daar werden bij vier winkels 144 kratten opgehaald en in de collectebussen zat ook nog eens zo'n 800 euro. Harrie Geertsma is dan ook uiterst tevreden. Hij merkte wel dat mensen dit jaar wat krapper bij kas zitten dan voorheen. "Er waren meer mensen die wat gaven, maar ze gaven wel ietsje minder." Geertsma denkt dat de voedselbank Westerveld wel een jaar vooruit kan met de nieuwe voorraad.