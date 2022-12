Maximaal acht statushoudersgezinnen naar Villa Maria in Smilde

Maximaal acht gezinnen met een verblijfsvergunning (statushouders) trekken vanaf januari in Villa Maria in Smilde. Een deel van de ruimte in het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdweg wordt niet gebruikt en doet later mogelijk dienst als opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente Midden-Drenthe heeft vanavond bewoners geïnformeerd. Later volgt nog een informatiebijeenkomst op locatie.

De gemeente zegt al met omwonenden in gesprek te zijn geweest, maar komt nu eerder dan gepland met de plannen naar buiten nadat er geruchten rondgingen over een asielzoekersopvang. "Op sociale media is de suggestie gewekt dat in Villa Maria asielzoekers gehuisvest worden. Dat is niet het geval. Het gaat om gezinnen met een verblijfsvergunning", benadrukt de gemeente in een brief aan Smildegers. "Daarnaast blijft ook de veiligheidssituatie in Oekraïne onzeker. Daarom blijven we ook een deel van Villa Maria reserveren voor de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen."

Leeg monument

Het monumentale pand staat op dit moment leeg. Het gebouw moet verbouwd worden tot appartementencomplex met woningen voor ouderen en starters. Het papierwerk daarvoor is nog niet rond. "In de tussentijd is de locatie gereserveerd voor tijdelijke opvang van Oekraïners", meldt Midden-Drenthe. "Op dit moment is de opvang voor Oekraïense vluchtelingen alleen niet meer zo urgent als een halfjaar geleden. Tegelijkertijd is de woningnood van mensen met een verblijfsvergunning groot."