Compacter centrum voor Zuidlaren: 'Niet iedereen zal tevreden zijn met de nieuwe plannen'

Althans, dat is wat de inwoners, ondernemers en deskundigen willen. Onderzoeksbureau Citisens presenteerde gisteravond de onderzoeksresultaten."We weten nu wat de ontwikkelrichting van dit onderzoek is, nu moeten we als college van Burgemeester en Wethouders nog een richting op", zegt wethouder Pepijn Vemer van Tynaarlo. Volgende week stuurt het college een haalbaar plan naar de gemeenteraad.Volgens de wethouder was de informatieavond succesvol. "Er was zeer veel belangstelling. Je merkt dat het heel erg leeft en dat er veel discussie is."Toch had de wethouder het fijn gevonden als de informatieavond iets korter had geduurd. "Het duurde tot half negen, dat was wel jammer. We hoopten klaar te zijn voordat het donker zou worden. Dan konden we in het licht nog even naar het centrum van Zuidlaren om de de boel te bekijken."Vemer is blij dat de gemeente het onderzoeksbureau ingeschakeld heeft. "Nu weten we wat mensen willen en krijgen we een beter plan en een beter gedragen plan. Toch zal niet iedereen tevreden zijn, er zijn geen makkelijke oplossingen. "Wanneer er definitief door het nieuwe centrum van Zuidlaren kan worden gewandeld is nog niet duidelijk. Volgens de wethouder gaat de gemeenteraad op 29 oktober definitief akkoord met de plannen. De bedoeling is om dan het centrum in delen aan te pakken. Sommige stukken van het centrum zijn daarom eerder klaar dan andere stukken."Maar we weten nu wat wij willen met Zuidlaren, wat de inwoners willen met Zuidlaren en hoe wij Zuidlaren de komende veertig jaar zien."