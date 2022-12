De politie heeft in Assen twaalf kilo illegaal vuurwerk onderschept. Een 27-jarige Assenaar is aangehouden.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen van vuurwerkoverlast op de Oldengaardestraat in Assen. De politie vond vervolgens twaalf kilo illegaal vuurwerk in de kofferbak van een auto, waaronder cobra's. De explosie die deze knallers veroorzaken, is vergelijkbaar met die van een handgranaat.