Treinen rijden weer na botsing bij Meppel

De automobilist kwam met pech stil te staan op de overgang. De vrouw wist op tijd haar auto te verlaten. De trein tussen Zwolle en Leeuwarden kon niet meer op tijd tot stilstand komen.Het ongeluk gebeurde in de spits. Op dat moment zaten er veel mensen in de trein. Zij mochten na ruim een uur de trein verlaten en zijn met een andere trein of een bus naar een station gebracht.De reizigers en het treinpersoneel is opgevangen door de hulpdienst van ProRail. "Een trein vol op de noodrem is best heftig om mee te maken", zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.Volgens Baas is de trein enkele tientallen meters doorgereden nadat hij de auto raakte. De trein had schade aan de voorkant, de betrokken auto is volgens de woordvoerder een wrak en ook heeft het spoor schade opgelopen. ProRail heeft de schade aan het spoor hersteld.Door het ongeluk lag het treinverkeer tussen Meppel en Steenwijk stil. Rond 13.15 uur reden de treinen weer volgens schema.[Image: https://www.prorail.nl/sites/default/files/field/image/20190912_aanrijding_meppel_1.jpeg [Tweet: https://twitter.com/ProRail_VL/status/1172031239005622272 [tweet: https://twitter.com/poldrenthe/status/1172035376086732800