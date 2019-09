Meppeler monumenten krijgen meeste subsidie voor onderhoud

Eigenaren van monumenten in de gemeente Meppel krijgen bijna 272.000 euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat moeten zij gebruiken voor het onderhoud van zeven Rijksmonumenten in de komende zes jaar. Voor Rijksmonumenten in Assen en Hoogeveen is geen subsidie beschikbaar.

Waar in Meppel het meeste geld gaat naar het onderhoud van de monumenten, telt Westerveld met 25 monumenten de meeste Rijksmonumenten. Hiervoor is een bedrag van ruim 270.000 voor beschikbaar.In Borger-Odoorn heeft slechts een monument geld gekregen voor onderhoud. Hier gaat slechts bijna 10.000 euro naartoe. Coevorden telt ook een monument die voor de regeling in aanmerking komt. De eigenaar hiervan krijgt echter veel meer geld: ruim 74.000 euro.In totaal ontvangen de Drentse gemeenten ruim 1,4 miljoen euro voor het onderhoud van 69 monumenten. Landelijk gezien wordt er bijna 87 miljoen euro uitgekeerd voor 2.500 monumenten. Het meeste geld, 19,5 miljoen euro, gaat naar gemeenten in Noord-Holland.De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan.In totaal werden 1.395 aanvragen voor subsidie gedaan. 165 aanvragen zijn afgewezen omdat het bijvoorbeeld geen rijksmonument was, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.